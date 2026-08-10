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Lokale Biurowe w Zagrzeb, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
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13
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 484 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 484 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846 Trešnjevka, Nova cesta Sprzedaż reprezentatywnej powierzchni biur…
$1,67M
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Pomieszczenie biurowe 29 m² w Adamovec, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 29 m²
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Zagrzeb, Sesvete Doskonała lokalizacja powierzchni biurowej 29m2 na pierwszym piętrze budynk…
$97,016
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Pomieszczenie biurowe 305 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 305 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 305 m²
www.biliskov.com Dowód tożsamości: 14649 Trešnjevka, w pobliżu rynku Przestrzeń komercyjna o…
$911,242
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 403 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 403 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 403 m²
www.biliskov.com ID 14940Rudeš, Britibačka cestaExclusive powierzchni biurowej 403 m ² na 1 …
$922,776
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