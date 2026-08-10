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Magazyny na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
108
hotele
4
pomieszczenia biurowe
4
nieruchomości inwestycyjne
13
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3 obiekty total found
Magazyn 1 100 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 1 100 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 100 m²
www.biliskov.com ID: 13946 Jankomir, Samborska cesta Budynek handlowy na sprzedaż - prefabry…
$1,73M
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Magazyn 555 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 555 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 555 m²
www.biliskov.com ID: 13889 Voltino Przestrzeń komercyjna na trzech piętrach o łącznej powier…
$1,04M
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Magazyn 175 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 175 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 175 m²
Zagrzeb, Borovje Powierzchnia komercyjna obejmuje powierzchnię 175.21 m ² i znajduje się na …
$707,077
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