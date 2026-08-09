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Penthouse na Sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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9 obiektów total found
Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu wyjątkowy apartament trzypokojowy w popularnym komple…
$280,724
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Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 12 143 m²
$132,952
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Townhouse w pierwszej linii morza z ogrodem i widokiem panoramicznym Oferuj…
$329,733
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy wyłącznie duży penthouse 4-pokojowy w kompleksie Fort Privilege w…
$142,667
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 600 m²
Opis przedmiotu: Ten ekskluzywny apartament znajduje się bezpośrednio na nabrzeżu w prestiżo…
$1,15M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu wyjątkowy apartament w luksusowym kompleksie Porto Paradi…
$347,135
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 8/8
👑 Penthouse na piętrze z panoramą morza: Grandiose czteropokojowe mieszkanie w LCD "Olimp"Of…
$346,536
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 3/6
Na sprzedaż mieszkanie z 2 sypialniami w luksusowym kompleksie Prestige Fort♥️ Pierwsza lini…
$243,555
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony penthouse z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie „Orhidey…
$383,741
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Realting.com
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