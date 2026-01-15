Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sozopol
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

Chernomorets
5
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom szeregowy z widokiem na morze w dzielnicy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się