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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aheloy, Bułgaria

;
mieszkania
110
domy
3
113 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest przytulny i dobrze zaprojektowany jednopokojowy apartament…
$65,467
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/6
Przestronny apartament 2- Sypialnia z widokiem na morze w Marina Cape, Aheloy IBG Real Esta…
$155,673
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 7/7
Panoramiczne studio z widokiem na morze w Midia Grand Resort, Aheloy IBG Real Estates ma pr…
$81,787
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/6
Apartament z 1 sypialnią w kompleksie "Chateau Aheloy 2", 4 piętro, Bułgaria, Aheloy, 63.43 …
$76,603
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie „The Vineyards S…
$82,132
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/5
Przestronne trechcomnat jej mieszkanie w unikalnym kompleksie linii pervo!Kompleks Idealne j…
$157,753
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Opis przedmiotu: Ten atrakcyjny apartament dwupokojowy o powierzchni mieszkalnej 57,87 m ² z…
$88,719
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 33974334Na sprzedaż:3-pokojowe mieszkanie w kompleksie Costa KalmaCena: 115…
$132,471
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Opis przedmiotu: 2-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze w Marina Cape Resort - Aheloy, Bu…
$93,948
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, nieumeblowany, trzypiętrowy dom z basenem, wykończony pod klucz, poło…
$374,477
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią na PIERWSZEJ LINII MORZA w ko…
$205,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronne, umeblowane, trzypokojowe mieszkanie w budynku mieszkalnym z NISKIMI O…
$114,896
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Kawalerka 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 6/7
Oferujemy przestronny, umeblowany, jednopokojowy apartament z PANORAMICZNYM WIDOKIEM NA MORZ…
$83,637
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Opis przedmiotu: Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Famagusta w Aheloy w Bułgar…
$86,873
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu w pełni umeblowany apartament trzypokojowy (z dwoma sypia…
$123,553
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny apartament trzypokojowy o powierzchni mieszkalnej 81 m ² zn…
$117,327
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
$65,771
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany, trzypokojowy apartament z PANORAMICZNYM WIDOKIEM NA MORZE…
$178
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Ten przytulny apartament z widokiem na morze znajduje się w popularnej Midi…
$72,399
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 224 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany, trzypokojowy apartament z PANORAMICZNYM WIDOKIEM NA MORZE…
$167,084
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/6
Dow. os.: 33558170Cena: 127,700 EURLokalizacja: AheloyPokoje: 3Powierzchnia całkowita: 86.52…
$135,052
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Mieszkanie w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 39 m²
Piętro -1/6
dowód tożsamości 34260312 Cena: 65,700 euroUgoda z ludźmi: AheloyPokój: 1Powierzchnia całkow…
$75,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34336956Na sprzedaż:1 pokojowe mieszkanie w kompleksie Marina CapeCena: 87,…
$101,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/6
dowód tożsamości 34131752 Cena: 148,700 euroUgoda z ludźmi: AheloyPokój: 2Powierzchnia całko…
$171,643
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i częściowym widokiem na m…
$177,632
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Kawalerka 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 7/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament i panoramicznym widokiem na morze w pierwszej l…
$83,637
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronne 3-pokojowe mieszkanie w Aheloy, idealne dla rodzin, s…
$117,192
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się przestronne studio w popularnym kompleksie Marina …
$77,219
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194408 Koszt: 70,900 euro Lokalizacja: Aheloy, Bułgaria. Pokój: 2 Powierz…
$81,839
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/5
Przemyślane 1 łóżko apartament w doskonałej lokalizacji nad morzem w nowoczesnym kompleksie …
Cena na zgłoszenie
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