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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Obzor, Bułgaria

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mieszkania
59
60 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34149894Na sprzedaż oferuje apartament z 1 sypialnią na trzecim piętrze, ko…
$65,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 3/6
Nice dwupokojowe mieszkanie z widokiem na morzedowód tożsamości 31440238Cena: 124 000 euroOb…
$143,132
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Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
🔥Twój dom nad morzem w Bułgarii - gotowy kompleks w ankiecieApartamenty w malowniczym mieści…
$36,697
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/8
ID34266946 Prezentujemy nowoczesny apartament premium, położony na pierwszej linii morza, z …
$398,229
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Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/4
Dow. os.: 34108548Na sprzedaż oferuje 2-pokojowe mieszkanie w Obzor, Bułgaria.Koszt: 72,000 …
$83,109
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 2/8
ID34299502Prezentujemy nowoczesny apartament premium, położony na pierwszej linii morza, z b…
$415,544
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TekceTekce
Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
Umeblowany apartament z 2 sypialniami w Review, linia pierwszaLokalizacjaApartament znajduje…
$116,146
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/6
# 27560828 Oferuje piękne 2-pokojowe maisonette na pierwszej linii morza w k- s Yoo Bułgarii…
$346,286
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 138 m ² znajduje się na…
$254,273
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/6
Apartament z widokiem na morze 124; Obzor Beach Resort IBG Real Estates ma przyjemność zaofe…
$128,668
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie 4 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 5/6
dowód tożsamości 33376976Pierwsza linia morza!!!Maisonette z 3 sypialniami z widokiem na mor…
$225,564
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Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 118 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w cichej i malowniczej lokalizacji między miejscowościami mie…
$99,043
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Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
Penthouse VIP z niesamowitą panoramą morską w elitarnym kompleksie apartamentowym, w przytul…
$243,161
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Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 64 m²
Luksusowy apartament-kompleks z bogatym zestawem udogodnień na brzegu morza miasta kurortu O…
$77,693
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Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami z widokiem na morze w cichym i malowniczym miejscu między miejsco…
$127,889
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 182 m²
Piętro 6/6
2-pokojowe mieszkanie z unikalnym widokiem na morze w kompleksie Cliff Beach, Obzor, Bułgari…
$210,080
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Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3/8
1 apartament z tarasem panoramicznym, widokiem na morze czołowe i basen. # 33847416Koszt: 26…
$229,703
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 226 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 34150928Na sprzedaż oferuje duży apartament 3-pokojowy na piątym piętrze, k…
$103,886
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2/6
Unikalny dwupokojowy apartament z częściowym widokiem na morze na pierwszej linii dowód tożs…
$144,863
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 34151006Na sprzedaż oferuje duży apartament 3-pokojowy na piątym piętrze, k…
$107,349
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Obzor Beach Resort znajduje się w wyjątkowej pozycji bezpośrednio …
$136,049
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/6
Pokój: 3Powierzchnia całkowita: 77,2 m kwEtap budowy: budynek w budowie Ustawa 14Płatność: 2…
$155,829
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Mieszkanie w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 34323386Na sprzedaż:Studio w kompleksie GaleriiCena: 65,000 Ugoda z ludźmi:…
$75,029
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Oferujemy do zakupu dwupokojowego mieszkania w kompleksie Flores Park w kurorcie Sunny Beach…
$63,905
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3
Przytulny apartament na sprzedaż w kompleksie "Avalon", położony w słynnym kurorcie Sunny Be…
$90,629
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w kompleksie "Sunny Garden" w kurorcie Sunny Beach.…
$59,838
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4
Oferujemy do zakupu jednopokojowego mieszkania w Sunny Beach w kompleksie "Bahami rezydencji…
$72,038
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1
Oferujemy do zakupu jednopokojowego mieszkania w kompleksie "Motyl" w Sunny Beach.Kompleks m…
$69,715
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Mieszkanie 1 pokój w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3
Przytulny apartament jednopokojowy na sprzedaż w kompleksie Fort Noks Orchid w kurorcie Sunn…
$74,943
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Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Oferujemy na zakup mieszkania z dwoma sypialniami w kompleksie "Słoneczny dzień 6" w Sunny B…
$65,067
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