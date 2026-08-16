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Lokale Biurowe w Austria

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Wiedeń
7
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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7 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 279 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 279 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 279 m²
Piętro 1
TaliastraßeTen reprezentant w dobrze utrzymanym starym budynku od ok. 1899 oferuje atrakcyjn…
$967,943
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Pomieszczenie biurowe 36 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 36 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$254,281
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Pomieszczenie biurowe 403 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 403 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 403 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$2,88M
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Pomieszczenie biurowe 110 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 110 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$773,247
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Pomieszczenie biurowe 103 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 103 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$716,611
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district w Wiedeń, Austria
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Wiedeń, Austria
Biuro firmy ubezpieczeniowej o wysokim dochodzie, Wiedeń, 21. dystrykt.Powierzchnia użytkowa…
$622,620
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 218 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 218 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 1
Biuro jest na sprzedaż lub wynajem w bardzo centralnej i łatwo dostępnej lokalizacji w Wiedn…
$858,349
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Typy nieruchomości w Austria.

nieruchomości komercyjne
hotele
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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