Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Wiedeń
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Wiedeń, Austria

;
9 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Willa 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych 13. dzielnicy w…
$1,74M
Zostaw prośbę
Willa w Wiedeń, Austria
Willa
Wiedeń, Austria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Dom 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
$932 351
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Dom 7 pokojów w Wiedeń, Austria
Dom 7 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Wall StreetSpecjalność Nowego Roku: 6- pokój housein1140WienzueinemunschlagbarenPrize! The H…
$932 351
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Dom 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt budowlany w pobliżu U1 OberlaaElegancki dwupoziomowy dom z prywatnym ogrodem i …
$608 333
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Wiedeń, Austria
Dom 8 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 3 652 m²
Zapraszamy do nowego domu w samym sercu 1190 Wiednia - dzielnicy, która zachwyca nie tylko m…
$4,56M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Dom 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 122 m²
Na sprzedaż przychodzi jednorodzinny dom z słonecznym ogrodem w pozycji spoczynku w Essling.…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Dom 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Проект с 13 квартирами   и пансионатом, а также 13 рядными домами, с садом, лоджией, терасо.…
$650 642
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Wiedeń, Austria
Dom 7 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Ta wspaniała rezydencja znajduje się w 14. dzielnicy, która jest zaledwie 25 minut od centru…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Wiedeń, Austria

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się