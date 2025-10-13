Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy restauracji w Obwód Tirana, Albania

2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 69 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
za miesiąc
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 195 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
za miesiąc
Zostaw prośbę
