Mehal Group

Grupa Mehal
Dzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu nadal obsługujemy naszych cenionych klientów,
Wspieramy Cię i służymy przy zakupie mieszkania, ubieganiu się o zezwolenie na pobyt, ubieganiu się o obywatelstwo lub otwarciu konta bankowego.
Razem z Tobą wybieramy dla Ciebie najlepsze apartamenty,
Pomagamy Ci ubiegać się o zezwolenie na pobyt.
Pomagamy w procedurach obywatelskich,
Aktywnie pracujemy w Stambule, Esenyurt i Beilikyuzu, a częściowo pomagamy znaleźć mieszkania w Buyukchekmedzhe, Bakhchehir i Avjylar, a nawet w innych częściach Stambułu.
Skontaktuj się z nami, aby skorzystać ze wszystkich tych usług.
☏ - 0542 358 78 09
☏ - 0212 853 82 51
☏ - 0212 853 82 52
