Mehal Group

O agencji

Grupa Mehal

Dzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu nadal obsługujemy naszych cenionych klientów,

Wspieramy Cię i służymy przy zakupie mieszkania, ubieganiu się o zezwolenie na pobyt, ubieganiu się o obywatelstwo lub otwarciu konta bankowego.

Razem z Tobą wybieramy dla Ciebie najlepsze apartamenty,

Pomagamy Ci ubiegać się o zezwolenie na pobyt.

Pomagamy w procedurach obywatelskich,

Aktywnie pracujemy w Stambule, Esenyurt i Beilikyuzu, a częściowo pomagamy znaleźć mieszkania w Buyukchekmedzhe, Bakhchehir i Avjylar, a nawet w innych częściach Stambułu.

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać ze wszystkich tych usług.

☏ - 0542 358 78 09

☏ - 0212 853 82 51

☏ - 0212 853 82 52

@ -