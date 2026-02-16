  1. Realting.com
Mehal Group

Turcja, Esenyurt
O agencji

Grupa Mehal
Dzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu nadal obsługujemy naszych cenionych klientów,

Wspieramy Cię i służymy przy zakupie mieszkania, ubieganiu się o zezwolenie na pobyt, ubieganiu się o obywatelstwo lub otwarciu konta bankowego.

Razem z Tobą wybieramy dla Ciebie najlepsze apartamenty,
Pomagamy Ci ubiegać się o zezwolenie na pobyt.
Pomagamy w procedurach obywatelskich,

Aktywnie pracujemy w Stambule, Esenyurt i Beilikyuzu, a częściowo pomagamy znaleźć mieszkania w Buyukchekmedzhe, Bakhchehir i Avjylar, a nawet w innych częściach Stambułu.

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać ze wszystkich tych usług.
☏ - 0542 358 78 09
☏ - 0212 853 82 51
☏ - 0212 853 82 52
@ -

Usługi
  • Najtańsze apartamenty w Istanbul
  • Najbardziej stylowe apartamenty w Istanbul
  • Najlepsze apartamenty w Istanbul
  • Apartamenty odpowiednie do zamieszkania
  • Apartamenty nadaje się do obywatelstwa..

Nowe budynki
Basaksehir, Turcja
od
$270,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 130–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Powierzchnia projektu wynosi 68,200 m2, a powierzchnia budowy 395,000 m2... Projekt obejmuje 15 bloków, 2482 rezydencji i 17 obszarów handlowych. Każdy blok posiada dwa różne typy obudowy: funkcjonalne 2 + 1 i wygodne 3 + 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
130.0
270,000
Mieszkanie 3 pokoi
160.0
425,000
Atasehir, Turcja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 125–220 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Powierzchnia projektu: 42 000 m2 Liczba jednostek: 146 (141 mieszkań i 5 lokali komercyjnych) Wysokość budynku: BLOK A 22 PIĘTRO BLOK B 32 Typy mieszkań: 2+1- 3+1 – 4+1 Krajobraz: Wyspy, Morze, Miasto, Las, Çamlıca Specyfikacja projektu: • Dekoracyjne baseny • Tereny spacerowe • Ławki wypoc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
125.0
450,000
Mieszkanie 3 pokoi
190.0
699,000
Mieszkanie 4 pokoi
220.0
1,15M
Arnavutkoy, Turcja
od
$497,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 360 m²
1 obiekt nieruchomości 1
WILLA NA SPRZEDAŻ W BAHÇEŞEHİR OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ Z WPŁATĄ 50% NA OKRES 6-26 MIESIĘCY Projekt o nowoczesnym stylu życia i włoskiej architekturze znajduje się w Bahçeşehir i składa się z 4+1 willi z ogrodami. Projekt składający się z 232 willi na powierzchni 44 000 m² po…
Avcilar, Turcja
od
$360,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 135–220 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Powierzchnia działki: 60 000 m2 Powierzchnia zielona: 40 000 m2 Status projektu: gotowy do odbioru 🗝 🔸Data odbioru: 10/2023 🔹7 bloków, 12-19 pięter 🔸 641 apartamentów 🔹Typ apartamentu (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 sklepów 🔅Obiekty socjalne: Sauna / Łaźnia turecka / Siłownia / Ogród dla dz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
135.0
288,661
Mieszkanie 3 pokoi
170.0
327,607
Mieszkanie 4 pokoi
220.0
382,591
Eyupsultan, Turcja
od
$345,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 70 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt znajduje się w centrum pierwszej strefy europejskiej części Stambułu, na Eyupsultan. ✨Projekt składa się z 2 etapów✨ *Etap 1️⃣* Powierzchnia kompleksu mieszkalnego 30 000 m2 Tereny zielone 15 000 m2 *Etap 2️⃣* Powierzchnia kompleksu mieszkalnego 40 000 m2 Tereny zielone 20 0…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
345,000
