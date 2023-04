testcompany

Agencja nieruchomości BlagoDom Limited Liability Company świadczy usługi w zakresie nieruchomości od 31 stycznia 2007 r. Agencja zapewnia poufność wszystkich danych uzyskanych podczas świadczenia usług w zakresie nieruchomości, zobowiązuje się do ochrony praw i promowania uzasadnionych interesów Konsumenta, nie wykorzystywać informacji dostarczonych przez Konsumenta we własnym interesie lub w interesie stron trzecich. Pomimo szerokiej gamy świadczonych usług i liczby transakcji na rynku wiemy jedną ważną rzecz - każdy klient jest wyjątkowy. Dlatego traktujemy nieruchomości nie jako materiały budowlane zebrane w określonej kolejności, ale jako wygodne i wygodne schronienie, w którym podczas pobytu poczujesz przytulność i ochronę, lub dążenie do działania i tworzenia w pracy.