Redtower Property

Nasza firma jest jedną z najbardziej dynamicznych firm na cypryjskim rynku nieruchomości i ma strukturę przekraczającą granice TRNC z doświadczeniem w sektorze nieruchomości, obsługujący wiele obszarów. Goldman Estates Ltd. została założona we wrześniu 2015 r. Przez Ermana Esentuna, Osmana Orana i Durmuşa Özgena. Dzięki doświadczonym dyrektorom i konsultantom znacznie wzrosła w pierwszym roku w świecie nieruchomości TRNC. Erman Esentuna i Osman Oran mają dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomości i budownictwa w TRNC. W przeciwieństwie do innych agentów nieruchomości, obaj biorą udział w targach nieruchomości w Rosji, Chinach, Rynki nieruchomości w Europie i na Bliskim Wschodzie przekroczyły 100 i dzięki szerokiej współpracy Nertwork szybko weszły w życie prywatne z Goldmark Estates Ltd. W ciągu pierwszego roku po założeniu naszej firmy nasza firma zyskała większą motywację, otrzymując nagrodę dla najlepszej firmy nieruchomości od sektora nieruchomości w nagrodach TRNC za nieruchomości. Dzięki szerokim kontaktom zagranicznym i partnerstwom biznesowym, w przeciwieństwie do innych agentów nieruchomości w Iranie, krajach arabskich, krajach rosyjskojęzycznych, krajach skandynawskich i europejskich, a także oferujemy wysokiej jakości usługi w wielu obszarach z działalnością w Turcji i naszych biurach.