Pierre Faure Real Estate Ltd.

Opis

Nasza agencja została założona w 2002 roku, działając z małego biura w The Westin Dragonara Resort w St. Julians. Niedługo po przystąpieniu Malty do UE było oczywiste, że będziemy potrzebować więcej ludzi i więcej miejsca, więc zainwestowaliśmy we własne biura sztuki w Ta ’ Xbiex - miejscu, które nadal lubimy nazywać domem. Mimo że od ponad 15 lat jesteśmy uznaną agencją nieruchomości na Malcie, nasze doświadczenie w tej dziedzinie sięga jeszcze dalej. Pierre Faure, założyciel i dyrektor zarządzający firmy, prowadzi sprzedaż nieruchomości od 1980 roku. Jest dobrze znany lokalnie ze swojej postawy “ idź po nią ” i jego “ nieszablonowych pomysłów ”. Zespół Pierre Faure Real Estate został wybrany ze względu na ich doświadczenie i wiedzę na lokalnym rynku, ale ponadto ze względu na ich życzliwość i moralną poprawność. Wierzymy i rozumiemy, że lepsze wyniki osiąga się jako współpraca jako zespół - zespół, który stara się, aby doświadczenie w wyborze następnego domu lub inwestycji było dobre! Nasz etos to Bądź szczery, bądź miły, słowo trudne, bądź pokorny i często się uśmiechaj. Nasza reputacja opiera się na profesjonalnej obsłudze i, co najważniejsze, osobistej uwadze. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy obecnie wiodącą butikową agencją nieruchomości na Malcie i Gozo.