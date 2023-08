Opis

NovusPro Real Estate Agency działa na słoweńskim rynku nieruchomości od 8 lat.

Dla naszych pracowników Klient jest zawsze na pierwszym miejscu. Pracujemy uczciwie, z całą odpowiedzialnością i chęcią pomocy w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego lub inwestycyjnego w najwygodniejszym czasie. Doceniamy bezpieczeństwo czasu i transakcji. Skontaktuj się z naszą agencją, a my pomożemy:

-kup / sprzedaj nieruchomości;

-usuń / wynajmij mieszkanie;

- odebrać odpowiedzialnych najemców;

-przygotować, sprawdzić i poprawnie sporządzić dokumenty niezbędne do transakcji;

- kompetentnie ocenić przedmiot inwestycji pod kątem jej właściwego wykorzystania i przewidywanej rentowności

-Znajdź dom swoich marzeń.

Zapewniamy naszym klientom tylko wysokiej jakości zdjęcia i materiały wideo, a także łatwo tłumaczymy proces transakcji na rynku nieruchomości online, jeśli jest to wygodne dla naszego klienta.