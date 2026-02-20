Usługi

1. Kupno i sprzedaż mieszkań

• Wybór mieszkań na rynku wtórnym (z ready-made naprawy lub pod klucz).

• Zakup nowych budynków (wybór na etapie kopania, w budynkach budowlanych i zleconych).

• Sprzedaż nieruchomości (pod klucz: ocena, przygotowanie, umieszczenie reklamy, wrażenia).

• Transakcje alternatywne (jednoczesna sprzedaż istniejącego i zakup nowego mieszkania).

• Sprzedaż nieruchomości podmiejskich (domy, domki, działki).

• Pilne zamknięcie dostępu do rynku.

2. Inwestycje i nieruchomości komercyjne

• Wybór obiektów do inwestycji (domy dochodu, studia do wynajęcia, lokale handlowe).

Inwestycje w nowe budynki na początku sprzedaży (odsprzedaż wierzytelności).

• Poszukiwanie nieruchomości komercyjnych (biura, pomieszczenia detaliczne, magazyny, firmy gotowe).

3. Czynsze

• Wynajem (poszukiwanie najemców, zawieranie umów, kontrola płatności).

• Wybór mieszkania do wynajęcia (apartamenty, pokoje, domy na długi czas).

4. Usługi specjalistyczne (prawne i finansowe)

• Wsparcie prawne transakcji (sprawdzanie czystości obiektu, przygotowywanie umów, rejestracja w Rosreestr).

• Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego (wybór banku, zatwierdzenie, w tym dla programów preferencyjnych i dla rodzin z dziećmi).

• Wsparcie złożonych transakcji (z udziałem nieletnich, majątku własnego, kapitału macierzyńskiego, kredytu hipotecznego).

