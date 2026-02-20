  1. Realting.com
Ненахова

г. Калининград, ул. Черняховского, 6, офис 108, 110
;
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Недвижимость.39
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

Jesteśmy zespołem profesjonalistów zjednoczonym jednym celem: aby transakcje nieruchomości proste i przyjemne. Nasza agencja zrzesza ekspertów we wszystkich dziedzinach: od wyboru mieszkań wtórnych i nowych budynków po wsparcie prawne i analizę inwestycji. Marzysz o domu dla rodziny czy o zyskownej inwestycji? Wybierzemy idealną opcję i weźmiemy wszystkie kłopoty. Rozwiązujemy problemy każdego poziomu złożoności w przyjazny sposób, ale z maksymalną kompetencją.

Usługi

1. Kupno i sprzedaż mieszkań

• Wybór mieszkań na rynku wtórnym (z ready-made naprawy lub pod klucz).
• Zakup nowych budynków (wybór na etapie kopania, w budynkach budowlanych i zleconych).
• Sprzedaż nieruchomości (pod klucz: ocena, przygotowanie, umieszczenie reklamy, wrażenia).
• Transakcje alternatywne (jednoczesna sprzedaż istniejącego i zakup nowego mieszkania).
• Sprzedaż nieruchomości podmiejskich (domy, domki, działki).
• Pilne zamknięcie dostępu do rynku.

2. Inwestycje i nieruchomości komercyjne

• Wybór obiektów do inwestycji (domy dochodu, studia do wynajęcia, lokale handlowe).
Inwestycje w nowe budynki na początku sprzedaży (odsprzedaż wierzytelności).
• Poszukiwanie nieruchomości komercyjnych (biura, pomieszczenia detaliczne, magazyny, firmy gotowe).

3. Czynsze

• Wynajem (poszukiwanie najemców, zawieranie umów, kontrola płatności).
• Wybór mieszkania do wynajęcia (apartamenty, pokoje, domy na długi czas).

4. Usługi specjalistyczne (prawne i finansowe)

• Wsparcie prawne transakcji (sprawdzanie czystości obiektu, przygotowywanie umów, rejestracja w Rosreestr).
• Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego (wybór banku, zatwierdzenie, w tym dla programów preferencyjnych i dla rodzin z dziećmi).
• Wsparcie złożonych transakcji (z udziałem nieletnich, majątku własnego, kapitału macierzyńskiego, kredytu hipotecznego).

