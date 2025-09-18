  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. One Moscow

One Moscow

Rosja, Kozelsk
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
3 lata 3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
onemsk.ru/
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Premium nieruchomości w stolicy.
Opowiadamy się za naszymi klientami i dajemy im obiektywne informacje na rynku. Pomożemy Ci znaleźć mieszkanie i zarobić od 10% rocznie na inwestycje w nowe budynki.

Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 6 nowe budynki
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Pokaż wszystko Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moskwa, Rosja
od
$114,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 45–56 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkaniowe apartamenty klasy biznesowej « Queen 13 » dla tych, którzy mieszkają i pracują w okolicy Ostankino i kochają tę lokalizację. / p Dziesięciopiętrowy dom na 205 mieszkań oferuje przyszłym mieszkańcom unikalne formaty mieszkań, w tym 4 penthouse'y z tarasami, z których 2 są d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 47.6
157,324 – 181,181
Mieszkanie 2 pokoi
55.5
220,121
Agencja
One Moscow
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Moskwa, Rosja
od
$290,164
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 41–101 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Miasto klubowe nad rzeką Primavera znajduje się na jednym z najbardziej malowniczych wybrzeży w północno-zachodniej Moskwie. br / W mieszkaniach z niezrównanym widokiem na rzekę można jednocześnie podziwiać słońce i wodę, a pierwsza linia zawsze pozostaje pierwsza.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.2 – 44.3
222,633 – 248,822
Mieszkanie 2 pokoi
77.3 – 100.9
328,880 – 588,149
Agencja
One Moscow
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Moskwa, Rosja
od
$153,884
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 25–117 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Portland - nadmorska dzielnica 8 domów o wysokości do 29 pięter z apartamentami biznesowymi zlokalizowanymi w okolicy Pechatniki, przy South Port Street Projekt architektoniczny « PORTLAND » został opracowany przez De Architekten Cie. Kompleks składa się z 2 linii. Każda z nich ma 4 wieże p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.4 – 44.8
115,731 – 213,690
Mieszkanie 2 pokoi
56.6 – 90.4
198,780 – 366,212
Mieszkanie 3 pokoi
88.3
302,423
Mieszkanie 4 pokoi
99.9 – 116.6
393,916 – 449,067
Kawalerka
27.0
154,785
Agencja
One Moscow
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Moskwa, Rosja
od
$215,574
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–136 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt « FORST » znajduje się w malowniczym miejscu w Moskwie, w pobliżu nasypu Simonovskaya. br / Według oficjalnej strony internetowej, projekt składa się z pięciu budynków na 808 mieszkań. Niektóre apartamenty wyposażone są w tarasy br / Dziedziniec jest zagospodarowany i ma …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.4
191,420
Mieszkanie 2 pokoi
60.5
292,353
Mieszkanie 3 pokoi
136.5
816,780
Kawalerka
27.7
153,742
Agencja
One Moscow
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Moskwa, Rosja
od
$296,721
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 34–123 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Reprezentatywny projekt premium w obszarze prospektu emisyjnego Leningradsky dewelopera Bundestagu GloraX. Format klubu domu oferuje mieszkańcom wyjątkową jakość życia i wszystkie zalety jednego udanego środowiska społecznego. br / br / Nowoczesna dominac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8
352,747
Mieszkanie 2 pokoi
67.6
418,008
Mieszkanie 3 pokoi
92.0
549,011
Mieszkanie 4 pokoi
122.7
887,936
Kawalerka
34.2
217,537
Agencja
One Moscow
Zostaw prośbę
1 2
Nasi agenci w Rosja
Kseniya Bolihina
Kseniya Bolihina
30 obiektów
Agencje w pobliżu
Lange&Smith
Rosja, Nikiel
Rok założenia firmy 2019
Misją Lange & Smith jest promowanie i sprzedaż dzieł architektury w oparciu o światowe profesjonalne standardy nieruchomości. Architektura jest sztuką i nauką tworzenia, projektowania budynków i struktur, jak również zestawem budynków i struktur, które tworzą odpowiednie środowisko przestrze…
Zostaw prośbę
ООО "Агентство Алексея Гусева"
Rosja, Petersburg
Zostaw prośbę
ИП Шайдурова-Владимирская Екатерина Юрьевна
Rosja, Jekaterynburg
Zostaw prośbę
Arcasa Group
Rosja, Centralny Okręg Federalny
Rok założenia firmy 2005
Nieruchomości mieszkalne 91 Nieruchomości komercyjne 13
Arcasa Group to włoska agencja nieruchomości mówiąca po rosyjsku, pracująca z nieruchomościami we Włoszech: wille, domy, apartamenty, mieszkania, ziemia. Spółka zapewnia wsparcie prawne dla transakcji z udziałem najbardziej renomowanych firm prawniczych i notariuszy we Włoszech
Zostaw prośbę
WILL REAL ESTATE
Rosja, Centralny Okręg Federalny
Rok założenia firmy 2020
Nieruchomości mieszkalne 12
Firma sprzedajaca mieszkania w premium i klasy biznesowej nowe budynki w Moskwie i ZEA
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się