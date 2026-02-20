  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. It.Is Realty

It.Is Realty

Gruzja,
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2025
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, עִברִית
Strona internetowa
Strona internetowa
itisrealty.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Jesteśmy gruzińską agencją nieruchomości, która myśli jak inwestor i działa jako dedykowany partner na rynku.
Prowadząc działalność w Tbilisi i Batumi, specjalizujemy się w pozyskiwaniu rentownych nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, ziemi dla hoteli i rozwoju glamping, a inwestycje wysokiej rentowności dostosowane do swoich celów.


Usługi

- nieruchomości mieszkalne (niekomercyjne)
- Apartamenty i jednostki inwestycyjne
- nieruchomości handlowe
- Ziemia na rzecz rozwoju
- Wsparcie transakcji end- to- end

Nasi agenci w World
Nikolay Khuditskii
Nikolay Khuditskii
Agencje w pobliżu
PRO Silver
Geo Estate
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 87 Nieruchomości mieszkalne 657 Wynajem długoterminowy 14
Geo Estate — to agencja nieruchomości założona w 2018 roku w Batumi. Firma specjalizuje się w inwestycjach w luksusowe nieruchomości nowo budowane o zwiększonej rentowności. Zapewniamy naszym klientom osobistą i kompleksową pomoc ekspertów, a także wsparcie prawne na każdym etapie umowy. Co …
Zostaw prośbę
Geos
Gruzja, Tbilisi
Nieruchomości mieszkalne 81 Nieruchomości komercyjne 15 Wynajem długoterminowy 160 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 24
Agencja nieruchomości “ GEOS ” jest bałtycką firmą z doświadczeniem operacyjnym na rynku europejskim . Chronimy interesy naszych klientów i poświęcamy maksymalną uwagę ich potrzebom, zapewniając pomoc zarówno w zakupie, jak i sprzedaży transakcji nieruchomości w Gruzji, a także w wynajmie mi…
Zostaw prośbę
Ia Makharadze
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości komercyjne 20 Działki 14
Spółka MBG Group została założona w 2015 r. Przeszła ona długą i trudną drogę, by zająć należne jej miejsce w konkurencyjnym środowisku i stać się jednym z najbardziej udanych przykładów w tej dziedzinie. Firma stale się odnawia, ściśle śledząc rynek nieruchomości oraz innowacje legislacyjne…
Zostaw prośbę
Tbilhouse
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 4
Nasza firma Tbilhouse jest na rynku od 2015 roku, a od 1998 roku działa pod inną nazwą. Nasz profil Buy-Sell-Rent
Zostaw prośbę
basidon
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 4
Ponad 15-letnie doświadczenie, konsultacje i pełny pakiet usług w zakresie nieruchomości
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się