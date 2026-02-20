It.Is Realty

Jesteśmy gruzińską agencją nieruchomości, która myśli jak inwestor i działa jako dedykowany partner na rynku.
Prowadząc działalność w Tbilisi i Batumi, specjalizujemy się w pozyskiwaniu rentownych nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, ziemi dla hoteli i rozwoju glamping, a inwestycje wysokiej rentowności dostosowane do swoich celów.
- nieruchomości mieszkalne (niekomercyjne)
- Apartamenty i jednostki inwestycyjne
- nieruchomości handlowe
- Ziemia na rzecz rozwoju
- Wsparcie transakcji end- to- end