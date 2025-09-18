Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
LTD "Mardi House" jest firmą budowlaną w Batumi, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Na rynku budowlanym i deweloperskim firma zajmuje osobną niszę, która jest szanowana zarówno przez klientów, jak i konkurentów. Skupia się głównie na budowie kompleksów mieszkalnych i dom…
Agencja nieruchomości “ GEOS ” jest bałtycką firmą z doświadczeniem operacyjnym na rynku europejskim . Chronimy interesy naszych klientów i poświęcamy maksymalną uwagę ich potrzebom, zapewniając pomoc zarówno w zakupie, jak i sprzedaży transakcji nieruchomości w Gruzji, a także w wynajmie mi…
Spółka MBG Group została założona w 2015 r. Przeszła ona długą i trudną drogę, by zająć należne jej miejsce w konkurencyjnym środowisku i stać się jednym z najbardziej udanych przykładów w tej dziedzinie. Firma stale się odnawia, ściśle śledząc rynek nieruchomości oraz innowacje legislacyjne…
Geo Estate — to agencja nieruchomości założona w 2018 roku w Batumi. Firma specjalizuje się w inwestycjach w luksusowe nieruchomości nowo budowane o zwiększonej rentowności. Zapewniamy naszym klientom osobistą i kompleksową pomoc ekspertów, a także wsparcie prawne na każdym etapie umowy. Co …
Doświadczeni specjaliści naszej firmy pomogą Ci wybrać i kupić nieruchomość w Batumi na warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają.
Recom zaspokoi Twoje potrzeby bezpiecznego i komfortowego pobytu.
Nasza misja –, aby uczynić twój wybór optymalnym, wykorzystując twoje doświadczenie i n…
