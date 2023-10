Opis

AN Flais – to agencja rodzinna i zespół specjalistów rynku nieruchomości, którzy znają i kochają swoją pracę, gotowi rozwiązać problemy o dowolnej złożoności.

Profesjonalizm, odpowiedzialność, indywidualne podejście do każdego klienta i bezpieczeństwo transakcji to podstawowe zasady naszej pracy.

Stale zwiększamy liczbę sprzedawanych przedmiotów, a także poprawiamy jakość naszej pracy. Pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru, profesjonalnie i w jak największym stopniu, chroniąc Twoje interesy.

Kontaktujemy się z:

Świadczymy bezpłatne usługi wyboru nieruchomości w sprawdzonych kompleksach mieszkaniowych oraz od wiarygodnych deweloperów - Moskwy, Soczi, Dubaju i Bali.

Zgadzamy się z programistą co do najlepszych warunków dla Ciebie. Pomagamy w realizacji hipotek i oferujemy najlepsze warunki od banków. Kupujesz mieszkanie po cenach dewelopera bez dodatkowych opłat i nadpłat. Z nami zakup nieruchomości będzie łatwy, szybki i opłacalny!