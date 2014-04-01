  1. Realting.com
Decart Property Investments

Hiszpania, Barcelona
Company type
Agencja nieruchomości
2011
2011
1 rok 7 miesięcy
1 rok 7 miesięcy
English, Русский, Español
English, Русский, Español
decartproperty.com
decartproperty.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

DECART FAMILY OFICE & CONCIERGE jest prywatną niezależną organizacją świadczącą usługi dla zagranicznych inwestorów w zakresie zarządzania nieruchomościami rodzinnymi i innymi aktywami w Hiszpanii. Wszystkie usługi biura rodzinnego mają na celu zachowanie i zwiększenie majątku rodzinnego poprzez właściwe zarządzanie jego majątkiem.

Biuro Rodziny jest jak lekarz osobisty, bez którego nie możesz być zdrowy. Widzi cały obraz finansowy rodziny i zarządza jej aktywami w kompleksie: wszystkie kwestie finansowe, prawne i podatkowe są rozwiązywane w ramach jednej firmy.

Zawsze profesjonalny, wydajny i ściśle tajny.

Usługi
  • Planowanie finansowe, podatkowe i prawne w dziedzinie zarządzania kapitałem rodzinnym. Audyt.
  • Indywidualny wybór nieruchomości, projektów rozwojowych, usług bankowych i ubezpieczeniowych.
  • Wsparcie zakupu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych i luksusowych
  • Zarządzanie ryzykiem w zakresie nabywania i własności nieruchomości w Hiszpanii i innych krajach UE.
  • Rozróżnienie między aktywami osobowymi i biznesowymi. Planowanie spadków.
  • tworzenie struktur prawnych dla właściwego zarządzania portfelem inwestycyjnym;
  • Zakup i konserwacja jachtów, prywatnych odrzutowców, obiektów artystycznych, antyków i innych aktywów w Hiszpanii i innych krajach UE
  • Pomoc w realizacji projektów rodzinnych przedsiębiorstw;
  • Utrzymanie zdrowia członków rodziny
