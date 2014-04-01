Decart Property Investments

O agencji

DECART FAMILY OFICE & CONCIERGE jest prywatną niezależną organizacją świadczącą usługi dla zagranicznych inwestorów w zakresie zarządzania nieruchomościami rodzinnymi i innymi aktywami w Hiszpanii. Wszystkie usługi biura rodzinnego mają na celu zachowanie i zwiększenie majątku rodzinnego poprzez właściwe zarządzanie jego majątkiem.

Biuro Rodziny jest jak lekarz osobisty, bez którego nie możesz być zdrowy. Widzi cały obraz finansowy rodziny i zarządza jej aktywami w kompleksie: wszystkie kwestie finansowe, prawne i podatkowe są rozwiązywane w ramach jednej firmy.

Zawsze profesjonalny, wydajny i ściśle tajny.