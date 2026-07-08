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Appartement dans un nouvel immeuble Asian Istanbul apartments project

Umraniye, Turquie
depuis
$314,010
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20
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ID: 336
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye
  • Adresse
    Ahi Evran Sokagi
  • Métro
    Çarşı (~ 800 m)
  • Métro
    Ümraniye (~ 600 m)

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Why this property؟ The highest standards of accommodation, and the highest potential return on investment in the region, according to Forbes. Strategic location on the Asian side of Istanbul, easy transportation. A rich environment of vital facilities such as malls, sports centers, cinemas and parks. Integrated model neighborhoods, which makes it the first project of this kind in Asian Istanbul. The title deeds are ready, in accordance with Turkish citizenship requirements, and ready to move in.

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Umraniye, Turquie
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