Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound

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Pourquoi cette propriété
Vivant au cœur de la nature pittoresque, dans une zone urbaine avec beaucoup des plus beaux parcs de la ville.
un projet à forte valeur d'investissement; Il est situé dans une zone vitale adjacente aux centres financiers et d'affaires.
Il se trouve dans un emplacement privilégié à côté des ponts et des lignes de transport terrestre, maritime et aérien à Istanbul.
C'est un complexe d'appartements avec des spécifications luxueuses, riche en installations et services qui complètent le luxe de la vie.
Le projet est en cours de construction, avec des plans de paiement flexibles, avec un titre de propriété prêt qui respecte les conditions de la citoyenneté turque.
Localisation sur la carte
Umraniye, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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