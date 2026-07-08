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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound

Umraniye, Turquie
depuis
$238,488
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22
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ID: 363
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye
  • Adresse
    Ahi Evran Sokagi
  • Métro
    Çarşı (~ 800 m)
  • Métro
    Ümraniye (~ 600 m)

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Pourquoi cette propriété Vivant au cœur de la nature pittoresque, dans une zone urbaine avec beaucoup des plus beaux parcs de la ville. un projet à forte valeur d'investissement; Il est situé dans une zone vitale adjacente aux centres financiers et d'affaires. Il se trouve dans un emplacement privilégié à côté des ponts et des lignes de transport terrestre, maritime et aérien à Istanbul. C'est un complexe d'appartements avec des spécifications luxueuses, riche en installations et services qui complètent le luxe de la vie. Le projet est en cours de construction, avec des plans de paiement flexibles, avec un titre de propriété prêt qui respecte les conditions de la citoyenneté turque.

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Umraniye, Turquie
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