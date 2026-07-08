Appartement dans un nouvel immeuble Kartal Istanbul Apartment Compound

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Why this property؟
Luxury apartments in Kartal, the investment district of the Anatolian side of Istanbul.
It is within walking distance of all major transport arteries in Istanbul.
It has direct views of the Marmara Sea, the Princess Islands, and the Aydos Forest.
There is a chance to purchase in installments with flexible payment plans, with a ready title deed.
It complies with the conditions of citizenship under the real estate investment in Turkey.
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Kartal, Turquie
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