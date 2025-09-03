  1. Realting.com
Complexe résidentiel Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Kartal, Turquie
depuis
$400,000
9
ID: 27545
In CRM: 1087
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le complexe résidentiel est construit sur une superficie de 40 000 m2 et une superficie paysagère de 29 000 m2. Lieu: Kartal district, Esentepe microdistrict. Un projet adapté à l'investissement et à l'obtention de la citoyenneté turque.

Le complexe se compose de 12 blocs avec 14 étages dans chaque bloc, un total de 865 appartements, le projet présente des aménagements de 1 + 1 à 4 + 1, la superficie des appartements commence de 78 m2 à 213 m2.

Tous les appartements sont livrés avec finition complète, qui sera réalisée selon les normes de qualité les plus élevées.

Le prix comprend - appareils ménagers, climatiseurs, système de maison intelligente.

Date d'achèvement:

  • 1ère étape : prêt à bouger
  • 2ème étape : prêt à bouger
  • 3ème étape : décembre 2025

Infrastructure:

  • Piscine intérieure
  • Aires de jeux pour enfants
  • Sauna et bain turc
  • Centre de remise en forme
  • Terrain de football
  • Cour de basketball
  • Terrain de tennis
  • Voies piétonnes
  • Parking garage
  • Caméras de sécurité et caméras de surveillance fonctionnant 7/24

Excellent emplacement:

  • Station de métro Soganli - 1 minute à pied
  • E5 autoroute - 1 min de marche
  • Ido - Ferry qui vous emmène à toutes les Marinas et ports d'Istanbul - 8 minutes à pied
  • Marina - 8 minutes
  • Hôpital privé - 5 minutes
  • Université d'État - 7 min

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Kartal, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
