Complexe résidentiel Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Le complexe résidentiel est construit sur une superficie de 40 000 m2 et une superficie paysagère de 29 000 m2. Lieu: Kartal district, Esentepe microdistrict. Un projet adapté à l'investissement et à l'obtention de la citoyenneté turque.
Le complexe se compose de 12 blocs avec 14 étages dans chaque bloc, un total de 865 appartements, le projet présente des aménagements de 1 + 1 à 4 + 1, la superficie des appartements commence de 78 m2 à 213 m2.
Tous les appartements sont livrés avec finition complète, qui sera réalisée selon les normes de qualité les plus élevées.
Le prix comprend - appareils ménagers, climatiseurs, système de maison intelligente.
Date d'achèvement:
Infrastructure:
Excellent emplacement:
