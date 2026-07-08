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Appartement dans un nouvel immeuble Kartal Asian Istanbul Apartments Project

Kartal, Turquie
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$92,093
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ID: 362
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal
  • Adresse
    Sehzade Caddesi

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Why this property؟ It is in a privileged location at the highest top of Asian Istanbul, with a magical view of the Marmara Sea, the Bosphorus, and the Princes' Islands. The project area is one of the most prominent commercial areas in Istanbul, the Asian side, which includes major brands and commercial compounds. There is a vital transportation network linking the area with the most significant major city centers, and many services and government facilities. Various payment options are available, in cash or installments, with a ready title deed that complies with the conditions for getting Turkish citizenship.

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Kartal, Turquie
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