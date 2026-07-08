  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kadikoy
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Göztepe Istanbul Apartments

Appartement dans un nouvel immeuble Göztepe Istanbul Apartments

Kadikoy, Turquie
depuis
$238,183
;
40
Laisser une demande
ID: 335
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: -

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kadikoy
  • Adresse
    Vahapbey Sokagi, 8 4 Chamber of Computer Engineers
  • Métro
    Kadıköy (~ 500 m)

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский
Why this property؟ A suitable project for investment, rental is guaranteed and an investment return guarantee. The first project in Istanbul with the "Ultra Smart" intelligent system to control the finer details of your apartment. It is located in the Anatolian side of Istanbul near the Tem highway and E-5. 3 meeting rooms and 5 apartments for receiving visitors.

Localisation sur la carte

Kadikoy, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$676,490
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$240,040
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquie
depuis
$345,000
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Sisli, Turquie
depuis
$430,282
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquie
depuis
$160,148
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Göztepe Istanbul Apartments
Kadikoy, Turquie
depuis
$238,183
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Afficher tout Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$139,873
-A bright and spacious apartment just 50 meters to Alanya Barboros street. This 2 bedroom apartment located close to the shops, situated on the second floor of the building. The complex has a large swimming pool and landscaped garden. as well as table tennis, billiard and some other features…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Afficher tout Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$250,331
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,114
Why this property؟ It is within a privileged location in the Yakuplu neighborhood, one of the most prestigious neighborhoods of Beylikdüzü. An investment opportunity near the most significant infrastructure projects in Turkey. It is next to the main transportation lines and close to public u…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Realting.com
Aller