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Appartement dans un nouvel immeuble Kadikoy Istanbul Apartments Project

Kadikoy, Turquie
depuis
$256,630
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ID: 367
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kadikoy
  • Adresse
    Vahapbey Sokagi, 8 4 Chamber of Computer Engineers
  • Métro
    Kadıköy (~ 500 m)

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Why this property؟ A fertile environment for investment next to the most important residential and commercial projects on the Anatolian side. The project is within a historical area that hosts many of Turkey's most ancient archaeological and tourist attractions. It comprises spacious apartments with charming views of the Marmara Sea and Camlıcatepe. It is surrounded by many services, educational and health facilities, and close to the city center. Your contract is ready for immediate delivery and complies with the conditions for getting Turkish citizenship.

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Kadikoy, Turquie
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