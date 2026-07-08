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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Apartment Compound Fikirtepe

Kadikoy, Turquie
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ID: 366
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kadikoy
  • Adresse
    Vahapbey Sokagi, 8 4 Chamber of Computer Engineers
  • Métro
    Kadıköy (~ 500 m)

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Why this property؟ The project area is one of the most important residential neighborhoods that combine history and modernity on the Asian side. Luxurious apartments with stunning views of the Marmara Sea, green spaces, gardens, and parks. It is next to many vital and touristic areas in Asian Istanbul, which increases its investment value. It is within a vital location near transport lines, health, educational and commercial centers on the Anatolian side. A ready-to-delivery contract, suitable payment plans, with the chance of getting Turkish citizenship.

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Kadikoy, Turquie
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