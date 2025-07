Complexe résidentiel New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey

Combinant dynamisme et confort de la vie urbaine, la résidence offre une expérience de vie unique avec son architecture moderne exclusive et de vastes installations. Avec des intérieurs hauts et spacieux, un emplacement central et des caractéristiques écologiques, il promet un style de vie luxueux. Dans notre projet, où la qualité et l'esthétique sont prioritaires dans tous les détails, une vie exclusive vous attend.

Chaque type d'appartement a été conçu avec des caractéristiques spéciales et un niveau de vie moderne pour répondre aux besoins de nos résidents. Les espaces de vie de haute qualité offerts par notre projet ouvrent les portes à une vie splendide et confortable.

Caractéristiques:

Salle de sport

équipements sociaux

zones vertes

stationnement

magasins

Atelier de yoga

Achèvement - 30 juin 2026.

Système central de climatisation pour le refroidissement et le chauffage

Plafonds élevés

Système "Smart Home"

Chauffage au sol

Armoires et appareils de cuisine (four, cuisinière, extracteur)

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

La résidence est située à proximité des hôpitaux, universités, stations de métro, aéroports, centres commerciaux et grandes autoroutes comme TEM. Il est également directement en face de l'Université Altınbaş.