  2. Turquie
  3. Zeytinburnu
  4. Complexe résidentiel Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Complexe résidentiel Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Zeytinburnu, Turquie
depuis
$499,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
14
ID: 27542
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1270
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Zeytinburnu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement de trois chambres (3+1) d'une superficie de 141,5 m2 avec vue sur la mer est à vendre.

Le projet est situé dans la région de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmaray Zeytinburnu, à proximité est le centre commercial Marmara Forum, ainsi que des institutions éducatives et médicales.

A proximité se trouve le complexe Buyukyalya, où il y a un grand nombre de magasins, cafés et restaurants.

Le projet occupe une superficie totale de 4 000 m2 et comprend un bâtiment de 13 étages avec un design moderne, dont 73 appartements résidentiels avec vue sur la mer et la ville.

À l'intérieur des appartements: système de maison intelligente, climatisation et systèmes de filtration d'eau, appareils ménagers (four, lave-vaisselle, cuisinière et hotte).

Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

  • Lobby
  • Centre de remise en forme
  • Bain turc et sauna
  • Stationnement
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Zeytinburnu, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
