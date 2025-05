Complexe résidentiel ZK Rimskij

Emplacement du complexe: Les architectes ont veillé à ce que la beauté et le confort fassent partie de la vie quotidienne du quartier romain. Les groupes d'entrée sont individuels, mais dans la conception de chaque devine l'amour italien pour la décoration et les matériaux de finition de haute qualité. Nous nous soucions de l'espace libre dans votre appartement, de sorte que la disponibilité de cellier vous permettra de maintenir l'ordre parfait et la convivialité dans votre appartement! Au niveau inférieur du complexe il y a des passages reliant tout le quartier et les parkings. La conception de parkings souterrains avec colonnes blanches enneigées évoque les associations avec la couche culturelle historique de l'époque romane. Donc même ici, vous ne quitterez pas le sentiment d'un endroit spécial. Les entrepôts sont situés dans chaque section, l'accès à eux est effectué sur un ascenseur moderne MEL avec un bruit réduit. La vie orageuse des voisins ne perturbera plus votre paix, et personne ne frappera sur vous si vous voulez monter le volume dans votre piste musicale préférée ou vos enfants veulent organiser une course de nuit! Vivez selon vos propres règles. Accessibilité des transports: A seulement 2 km de la Ring Road de Moscou, 15 minutes en transport vers les stations de métro Domodedovskaya et Maryino Infrastructure interne: Les habitants du quartier romain sont caractérisés par la lenteur. Pourquoi se précipiter quand tout ce dont vous avez besoin est à distance de marche? L'école et les jardins d'enfants sont situés dans le quartier. Cela permet d'économiser beaucoup de temps le matin et vous permet de profiter du petit déjeuner même en semaine. Une variété de cafés deviendra un lieu traditionnel pour les brunchs en famille le week-end ou en soirée avec des amis.