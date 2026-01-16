Appartement dans un nouvel immeuble Forum

  1. Realting.com
Moscou, Russie
$1,82M
Dernière actualisation: 16/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Moscou
  • Métro
    Prospekt Mira (~ 900 m)
  • Métro
    Sukharevskaya (~ 300 m)
  • Métro
    Trubnaya (~ 700 m)
  • Métro
    Tsvetnoy Bulvar (~ 500 m)
  • Métro
    Turgenevskaya (~ 1000 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

À propos du complexe

Un appartement de 3 pièces d'une superficie totale de 170.1 m2 au 12ème étage est maintenant disponible à l'achat auprès du développeur, MR Private. FORUM Club House est le point de repère architectural du boulevard Tsvetnoy. Son architecture audacieuse est le travail du bureau d'avant-garde « Tsymaylo, Lyashenko & Partners ». Le lobby du projet est une ode à Bauhaus. Il n'y a pas de place pour les détails aléatoires : seules les lignes propres et la lumière passent par les fenêtres panoramiques. Les résidents ont accès à un jardin privé avec une verdure toute l'année. Un total de 53 appartements, avec des superficies allant jusqu'à 190 m2, des hauteurs de plafond allant jusqu'à 3,5 m, des penthouses à deux niveaux et des terrasses. Équipements sur place: une zone SPA et une salle de sport. Des finitions impeccables au milieu du siècle avec des matériaux haut de gamme. Plans spacieux et bien pensés pour tous les scénarios de vie.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 73.5 – 73.6
Prix ​​par m², USD 24,754 – 25,508
Prix ​​de l'appartement, USD 1,82M – 1,88M
Appartements 2 chambres
Surface, m² 86.4 – 123.9
Prix ​​par m², USD 20,268 – 25,700
Prix ​​de l'appartement, USD 2,01M – 3,07M
Appartements 3 chambres
Surface, m² 148.9 – 170.5
Prix ​​par m², USD 24,869 – 30,978
Prix ​​de l'appartement, USD 3,70M – 5,27M

Localisation sur la carte

Moscou, Russie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Dos
