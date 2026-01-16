Appartement dans un nouvel immeuble Forum

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Un appartement de 3 pièces d'une superficie totale de 170.1 m2 au 12ème étage est maintenant disponible à l'achat auprès du développeur, MR Private.
FORUM Club House est le point de repère architectural du boulevard Tsvetnoy.
Son architecture audacieuse est le travail du bureau d'avant-garde « Tsymaylo, Lyashenko & Partners ».
Le lobby du projet est une ode à Bauhaus. Il n'y a pas de place pour les détails aléatoires : seules les lignes propres et la lumière passent par les fenêtres panoramiques.
Les résidents ont accès à un jardin privé avec une verdure toute l'année.
Un total de 53 appartements, avec des superficies allant jusqu'à 190 m2, des hauteurs de plafond allant jusqu'à 3,5 m, des penthouses à deux niveaux et des terrasses.
Équipements sur place: une zone SPA et une salle de sport.
Des finitions impeccables au milieu du siècle avec des matériaux haut de gamme.
Plans spacieux et bien pensés pour tous les scénarios de vie.