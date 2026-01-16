  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble LUCE

Appartement dans un nouvel immeuble LUCE

Moscou, Russie
depuis
$2,65M
;
7
Dernière actualisation: 16/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Moscou
  • Métro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Métro
    Arbatskaya (~ 200 m)
  • Métro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 400 m)
  • Métro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Métro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Métro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

À propos du complexe

A vendre: Appartement de 2 pièces de 144,57 m2, situé au 2ème étage de la résidence familiale Luce. Luce est une résidence de luxe au cœur de Moscou historique, à quelques pas du Kremlin. Il comprend 43 appartements et 3 penthouses spacieux conçus pour ceux qui apprécient l'intimité, l'espace et la sophistication. Conception et architecture Le concept architectural de la maison du club Luce a été développé par la célèbre firme italienne Archea Associati, fondée par Marco Casamonti à Florence en 1988. Chaque détail de Luce a été méticuleusement considéré pour fournir aux résidents un maximum de confort et de plaisir esthétique. La pièce maîtresse est un grand hall avec des plafonds de 9 mètres, reliant trois groupes d'entrée: le hall ouest avec un salon de musique et le hall est avec une bibliothèque. Aménagement paysager et équipements Le vrai trésor de Luce est son jardin secret. Des chemins tranquilles serpentent dans des espaces ombragés, créant de nombreux coins confortables pour la détente et la contemplation. Une promenade dans les allées ombragées du jardin devient une forme de méditation, aidant les résidents à se détendre et à se recharger sans quitter la maison. Les espaces et services exclusifs sur place comprennent une salle de beauté, un studio de fitness et de yoga, une salle de jeux pour enfants, une salle de tutorat privée et une salle de réunion. Ingénierie & Caractéristiques Chaque appartement est équipé de : alimentation individuelle et ventilation d'échappement avec purification de l'air et climatisation; système d'humidification de l'air; purification et adoucissement de l'eau; alimentation ininterrompue en eau chaude; système « Smart Home » pour le climat, l'éclairage, les stores et la protection contre les fuites, avec des options pour des services supplémentaires; et terrasses et balcons chauffés. Les caractéristiques de l'ensemble du bâtiment comprennent : une couverture cellulaire et Wi-Fi améliorée dans l'ensemble, y compris le jardin et le stationnement; des ascenseurs silencieux finis par le concepteur; des planchers chauffés aux entrées; l'élimination des déchets sous vide. La sécurité est assurée par une surveillance vidéo 24/7 à travers le complexe et la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation pour l'accès au stationnement. Stationnement Parking à un niveau avec des espaces agrandis.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 78.3 – 96.6
Prix ​​par m², USD 33,866 – 37,700
Prix ​​de l'appartement, USD 2,65M – 3,64M
Appartements 2 chambres
Surface, m² 136.8 – 170.9
Prix ​​par m², USD 31,949 – 38,339
Prix ​​de l'appartement, USD 4,55M – 6,44M
Appartements 3 chambres
Surface, m² 194.0 – 296.1
Prix ​​par m², USD 31,310 – 38,978
Prix ​​de l'appartement, USD 6,34M – 9,65M
Appartements 4 chambres
Surface, m² 268.2 – 302.6
Prix ​​par m², USD 41,534 – 51,118
Prix ​​de l'appartement, USD 11,14M – 15,47M

Localisation sur la carte

Moscou, Russie
Éducation
Soins de santé

