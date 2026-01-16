Appartement dans un nouvel immeuble КЛО 17

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
A vendre: Appartement de 1 pièce, 105.9 m2, au 2ème étage dans la maison exclusive Clos 17 club dans le centre de Moscou.
Clos 17 est la maison de famille parfaite, située dans une rue calme dans l'historique Starovagankovsky Lane, à quelques pas du Kremlin. Il offre des résidences exclusives et des penthouses pour ceux qui apprécient l'intimité absolue, une communauté distinguée et la vie entourée de monuments culturels.
L'architecture du Clos 17 a été développée par le célèbre bureau d'architecture classique de Paris sous la direction de Dominique Hertenberger. Il allie magistralement des proportions strictes, les lignes épurées du modernisme industriel, et la sophistication de l'Art Déco. C'est un monde fermé d'élégance, où chaque détail est parfait. La pierre naturelle, la brique et le bronze patiné dans la façade rappellent les nobles traditions des ateliers parisiens. Les grandes fenêtres remplissent les résidences de lumière, et chaque ligne de la façade est méticuleusement fabriquée avec précision française.
Dans le parc privé paysager du projet se trouve un jardin clos, un espace de contemplation pensé, où l'élégance du paysage français répond au confort de la vie moderne.
Chaque résidence dispose de plans spacieux avec des plafonds jusqu'à 4 mètres de haut, fenêtres panoramiques offrant une vue sur le Kremlin et la cathédrale du Christ Sauveur, et la possibilité de personnaliser pour répondre aux besoins individuels du futur propriétaire.