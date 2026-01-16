  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble КЛО 17

Moscou, Russie
depuis
$2,97M
;
16
ID: 33177
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4013614
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 16/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Moscou
  • Métro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Métro
    Arbatskaya (~ 300 m)
  • Métro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 300 m)
  • Métro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Métro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Métro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

A vendre: Appartement de 1 pièce, 105.9 m2, au 2ème étage dans la maison exclusive Clos 17 club dans le centre de Moscou. Clos 17 est la maison de famille parfaite, située dans une rue calme dans l'historique Starovagankovsky Lane, à quelques pas du Kremlin. Il offre des résidences exclusives et des penthouses pour ceux qui apprécient l'intimité absolue, une communauté distinguée et la vie entourée de monuments culturels. L'architecture du Clos 17 a été développée par le célèbre bureau d'architecture classique de Paris sous la direction de Dominique Hertenberger. Il allie magistralement des proportions strictes, les lignes épurées du modernisme industriel, et la sophistication de l'Art Déco. C'est un monde fermé d'élégance, où chaque détail est parfait. La pierre naturelle, la brique et le bronze patiné dans la façade rappellent les nobles traditions des ateliers parisiens. Les grandes fenêtres remplissent les résidences de lumière, et chaque ligne de la façade est méticuleusement fabriquée avec précision française. Dans le parc privé paysager du projet se trouve un jardin clos, un espace de contemplation pensé, où l'élégance du paysage français répond au confort de la vie moderne. Chaque résidence dispose de plans spacieux avec des plafonds jusqu'à 4 mètres de haut, fenêtres panoramiques offrant une vue sur le Kremlin et la cathédrale du Christ Sauveur, et la possibilité de personnaliser pour répondre aux besoins individuels du futur propriétaire.
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 96.9 – 105.9
Prix ​​par m², USD 30,671 – 40,895
Prix ​​de l'appartement, USD 2,97M – 4,13M
Appartements 2 chambres
Surface, m² 152.6 – 153.5
Prix ​​par m², USD 29,393 – 37,700
Prix ​​de l'appartement, USD 4,48M – 5,79M
Appartements 3 chambres
Surface, m² 217.7
Prix ​​par m², USD 30,032 – 38,339
Prix ​​de l'appartement, USD 6,54M – 8,35M

Localisation sur la carte

Moscou, Russie
Éducation
Soins de santé

Posez toutes vos questions
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
