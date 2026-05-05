Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Umm al-Qaywayn
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

;
estudios
3
1 habitación
23
2 habitaciones
21
3 habitaciones
15
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 9
Impresionante apartamento junto al mar con terraza privada, paseo marítimo y servicios cultu…
$328,659
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir