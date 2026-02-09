Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Sarja, Emiratos Árabes Unidos

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 10 000 m²
¡La mejor oferta de villa!! Amplia villa en Sharjah, pago inicial del 10% sin tarifa de agen…
$762,502
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 504 m²
¡¡Acuerdo caliente!! Nuevo lanzamiento Villa de 2 dormitorios en Nasma Residence sin cargo d…
$285,940
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Sarja, Emiratos Árabes Unidos

