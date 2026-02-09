Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Sarja, Emiratos Árabes Unidos

2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
Número de plantas 2
Jubail Island está a las afueras de Abu Dhabi, entre la isla Yas y la isla Saadiyat, y ofrec…
$1,02M
Villa 6 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 659 m²
Número de plantas 2
Jubail Island está a las afueras de Abu Dhabi, entre la isla Yas y la isla Saadiyat, y ofrec…
$2,80M
