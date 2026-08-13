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Propiedades residenciales en venta en Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Cayan tower deal: Sale Category: apartment District: Dubai Marina Bedrooms: 2 rooms B…
$712,330
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