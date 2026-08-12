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Dúplex del mar en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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8 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 636 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Lujo Frente al Agua en el Canal de Dubái Ubicado junto al Canal de Dubái y al…
$8,96M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 310 m²
Piso 100/100
Apartamentos de lujo con opciones de pago a plazos en una residencia en Dubai El lujoso proy…
$34,47M
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Dúplex 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 733 m²
Piso 13/18
Apartamentos de diseño Cavalli con piscina privada y jardín en Dubai, Al Safa Al Safa es una…
$11,31M
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 52
Elegantes Apartamentos con Vistas Panorámicas en Palm Jumeirah, Dubái Ubicado en una prestig…
$2,22M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 927 m²
Piso 48/50
Propiedades únicas diseñadas por Cavalli con vistas al mar en el puerto de Dubai El puerto d…
$19,95M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 443 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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Dúplex 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
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