Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Abu Dabi
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

;
Abu Dabi
25
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Número de plantas 2
Al Zeina es el último desarrollo mixto de uso - - en uno de los lugares de renombre de Abu D…
$1,42M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir