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Estudios del mar en venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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Abu Dabi
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Estudio 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 14/17
MI DESCRIPCIÓNEstudio de lujo con entregas hasta la recepción de llaves de 36,7 metros cuadr…
$446,299
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Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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