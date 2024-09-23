Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş

Inmuebles con vistas al mar cerca del mar en İstanbul Beşiktaş

Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona.

El Inmueble en venta en Estambul Beşiktaş está a poca distancia de las necesidades diarias y justo en frente de las paradas de transporte público. El inmueble está a 100 m del parque Abbasağa, a 250 m de la Universidad Técnica Yıldız, a 300 m de la plaza Beşiktaş, a 400 m del hotel Conrad, a 500 m del hospital estatal Sait Çiftçi, a 650 m de la playa, a 1 km del parque Yıldız, a 1,4 km del centro Zorlu, a 1,6 km del palacio Dolmabahçe, a 2,1 km de Ortaköy, a 3 km del puente 15 Temmuz Şehitler y a 42 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto residencial de lujo consta de un total de 293 apartamentos en 10 bloques de 6 plantas situados en un terreno de 17.650 m2. El proyecto es rico en instalaciones sociales, como una piscina cubierta y al aire libre, baño turco, sauna, SPA, gimnasio, bar de vitaminas, senderos para caminar, camelias, piscina para niños, parques infantiles, aparcamiento cubierto, servicio de seguridad 24/7 y cámaras de seguridad.

Los inmuebles disponen de cocina independiente, balcón y baño privado. El inmueble está equipado con ricas características como una puerta de acero, un sistema de hogar inteligente, electrodomésticos de cocina, revestimientos de superficies laminadas y cerámicas, una cabina de ducha, ventanas de PVC con doble acristalamiento y puertas de balcón.

IST-01059