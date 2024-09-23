  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Besiktas
  4. Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş

Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş

Besiktas, Turquía
de
$1,97M
;
17
Dejar una solicitud
ID: 27911
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Besiktas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Inmuebles con vistas al mar cerca del mar en İstanbul Beşiktaş

Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona.

El Inmueble en venta en Estambul Beşiktaş está a poca distancia de las necesidades diarias y justo en frente de las paradas de transporte público. El inmueble está a 100 m del parque Abbasağa, a 250 m de la Universidad Técnica Yıldız, a 300 m de la plaza Beşiktaş, a 400 m del hotel Conrad, a 500 m del hospital estatal Sait Çiftçi, a 650 m de la playa, a 1 km del parque Yıldız, a 1,4 km del centro Zorlu, a 1,6 km del palacio Dolmabahçe, a 2,1 km de Ortaköy, a 3 km del puente 15 Temmuz Şehitler y a 42 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto residencial de lujo consta de un total de 293 apartamentos en 10 bloques de 6 plantas situados en un terreno de 17.650 m2. El proyecto es rico en instalaciones sociales, como una piscina cubierta y al aire libre, baño turco, sauna, SPA, gimnasio, bar de vitaminas, senderos para caminar, camelias, piscina para niños, parques infantiles, aparcamiento cubierto, servicio de seguridad 24/7 y cámaras de seguridad.

Los inmuebles disponen de cocina independiente, balcón y baño privado. El inmueble está equipado con ricas características como una puerta de acero, un sistema de hogar inteligente, electrodomésticos de cocina, revestimientos de superficies laminadas y cerámicas, una cabina de ducha, ventanas de PVC con doble acristalamiento y puertas de balcón.


IST-01059

Localización en el mapa

Besiktas, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquía
de
$329,000
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$164,812
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$480,507
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Turquía
de
$170,802
Barrio residencial Chic Properties with Stylish Interior Design in Oba, Alanya
Oba, Turquía
de
$131,331
Está viendo
Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$1,97M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$156,546
Por qué esta propiedad؟ Contempla una de las vistas al mar más bellas del mar de Mármara en Estambul europea. Ubicación central dentro del distrito de Beylikduzu; Es una oportunidad de inversión imperdible, con altas tasas de ganancias inmobiliarias. El sistema doméstico inteligente - y el …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$186,532
La residencia consta de 2 edificios residenciales (9 y 13 plantas) y un centro de negocios, y cuenta con un centro de fitness, jardines ajardinados, una cocina de verano, miradores y un parque infantil.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Carretera - 3 kmEstación…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Mostrar todo Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Umraniye, Turquía
de
$50,755
Por qué esta propiedad؟ La ubicación del proyecto es distintiva en el lado asiático de la ciudad de los dos continentes. Está cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul, entre Atasehir y Umraniye, lo que lo hace de gran importancia para la inversión. Fácil acceso al lado europeo …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones