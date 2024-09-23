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Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Kargicak, Turquía
de
$221,711
BTC
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ETH
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* El precio es referencial
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Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 26150
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/5/25

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.

İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.
6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 metros.

Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 metre mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.


İnşaatın tamamlanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi
Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu
Çocuk havuzu
Lobi
Su rubia 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Türk hamamı
Masaj odası
Rekreasyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Vitamina bar
Çocuklar için oyun alanı
Uydu sistemi ve internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağı jeneratörü
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Video gözetim sistemi
Bu proje hakında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın/yazabilirsiniz.

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía

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Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turquía
de
$221,711
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