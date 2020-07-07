  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Sakhu
  4. Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Sakhu, Tailandia
de
$176,000
BTC
2.0934850
ETH
109.7284974
USDT
174 008.4730262
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
7
Dejar una solicitud
ID: 27950
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 089317
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Sakhu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Contrato por un ingreso garantizado del 7% anual durante 5 años.
O un contrato para la división de ingresos 60/40 entre el propietario y el hotel a favor del propietario.

Sea Heaven es un complejo turístico exclusivo en la primera línea de Naithon Beach, que se considera uno de los mejores de la isla.

La zona del proyecto es de 99.200 m2, en este sitio se construirán 4 edificios con apartamentos, 15 villas y 3 edificios comerciales con tiendas.

El proyecto consta de 471 apartamentos - estudios, apartamentos con uno y dos dormitorios, que van desde 28 m2 a 80 m2.

El precio de los apartamentos incluye - un paquete de muebles, decoración, plomería, cocina integrada, armarios empotrados, aire acondicionado.

El territorio contará con un callejón de flores de 500 metros, 5 piscinas comunes, una de las cuales está en el techo, 4 restaurantes, 2 bares, 23 tiendas boutique, un vestíbulo, aparcamiento y 4 gimnasios.

Fecha de terminación: entregada en 2025.

Infraestructura:

  • Piscinas
  • Gimnasio
  • Zona de yoga
  • Zonas de trabajo
  • Sala de juegos
  • Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Sakhu, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial The Base Bukit
Wichit, Tailandia
de
$76,809
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$83,260
Complejo residencial Vega Condominium
Choeng Thale, Tailandia
de
$88,471
Complejo residencial The Forest Patong
Pa Tong, Tailandia
de
$272,109
Complejo residencial Baan Pur
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$277,049
Está viendo
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Tailandia
de
$176,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$212,776
El complejo incluye 6 villas con 3 dormitorios.Instalaciones:SeguridadAparcamientoUbicación e infraestructura cercana Plai Laem Beach se encuentra en el noreste de Samui. Esta tranquila y apartada playa será agradable para aquellos que aprecian tranquilidad y estilo de vida relajado
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Mostrar todo Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$165,699
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Mostrar todo Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Choeng Thale, Tailandia
de
$165,441
Número de plantas 7
¡Inversión y objeto atractivo! ¡La rentabilidad del 5% es perfecta para la residencia permanente y para alquilar! Layan Green Park - Un proyecto único en la isla de Phuket, el primer eco -condominio en la isla con el concepto familiar. La singularidad del proyecto radica en el uso de la en…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones