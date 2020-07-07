Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Contrato por un ingreso garantizado del 7% anual durante 5 años.

O un contrato para la división de ingresos 60/40 entre el propietario y el hotel a favor del propietario.

Sea Heaven es un complejo turístico exclusivo en la primera línea de Naithon Beach, que se considera uno de los mejores de la isla.

La zona del proyecto es de 99.200 m2, en este sitio se construirán 4 edificios con apartamentos, 15 villas y 3 edificios comerciales con tiendas.

El proyecto consta de 471 apartamentos - estudios, apartamentos con uno y dos dormitorios, que van desde 28 m2 a 80 m2.

El precio de los apartamentos incluye - un paquete de muebles, decoración, plomería, cocina integrada, armarios empotrados, aire acondicionado.

El territorio contará con un callejón de flores de 500 metros, 5 piscinas comunes, una de las cuales está en el techo, 4 restaurantes, 2 bares, 23 tiendas boutique, un vestíbulo, aparcamiento y 4 gimnasios.

Fecha de terminación: entregada en 2025.

Infraestructura:

Piscinas

Gimnasio

Zona de yoga

Zonas de trabajo

Sala de juegos

Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.