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Estudios en la montaña en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
231
Rawai
80
Sakhu
23
Karon
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 36 m²
Piso 1/6
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Piso 4/6
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 44 m²
Piso 5/6
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 44 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,322
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
$174,363
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Estudio en Choeng Thale, Tailandia
Estudio
Choeng Thale, Tailandia
Área 36 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$156,665
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 1 habitación en Thalang, Tailandia
Estudio 1 habitación
Thalang, Tailandia
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Área 31 m²
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$107,440
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Estudio 1 habitación en Thalang, Tailandia
Estudio 1 habitación
Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 3/7
$68,310
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Estudio 1 habitación en Ban Bang Thao, Tailandia
Estudio 1 habitación
Ban Bang Thao, Tailandia
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Área 29 m²
Piso 6/7
¡El inicio de ventas más esperado en la isla de Phuket en 2024! ¡Presentamos el proyecto The…
$116,630
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Estudio 1 habitación en Karon, Tailandia
Estudio 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 34 m²
Piso 2/3
Property Investment with 8% Rental Guarantee for 3 years and Free Holiday in one of the most…
$128,211
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Estudio 1 habitación en Thalang, Tailandia
Estudio 1 habitación
Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 23 m²
Piso 3/7
$44,927
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
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Área 36 m²
Piso 5/6
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 36 m²
Piso 5/6
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$162,110
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Estudio 1 habitación en Thalang, Tailandia
Estudio 1 habitación
Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 5/6
$178,040
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Estudio 1 habitación en Thalang, Tailandia
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Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 3/7
$68,310
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English, Русский, Українська, עִברִית
Estudio 1 habitación en Thalang, Tailandia
Estudio 1 habitación
Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 3/7
$64,326
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English, Русский, Українська, עִברִית
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 6/6
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Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
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Área 36 m²
Piso 6/6
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$162,084
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

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