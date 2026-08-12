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Áticos con piscina en Venta Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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9 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Piso 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 716 m²
Piso 6/6
Lujo ático de 4 habitaciones con zona de reparación de diseño de 716 metros cuadrados. está …
$3,99M
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Piso 4/4
Venta de un amplio apartamento de 2 habitaciones con zona de reparación de 220 metros cuadra…
$2,18M
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 248 m²
Piso 7/7
Venta de un hermoso ático con zona de reparación de diseño de 248 metros cuadrados. Penthous…
$1,86M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 7/7
$1,05M
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 285 m²
Piso 5/5
Ático de lujo en venta con zona de reparación de diseño de 285 metros cuadrados. Penthouse s…
$2,84M
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 209 m²
Piso 5/5
Venta elegante ático de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 209 metros cuadra…
$1,59M
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Ático Ático 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Piso 7/7
$454,254
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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