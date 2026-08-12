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Áticos con Jardín en Venta Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Piso 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 7/7
$1,05M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Piso 7/7
$454,254
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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