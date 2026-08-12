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Locales comerciales en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Rawai
9
Patong
8
Pa Tong
8
Karon
7
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40 propiedades total found
Propiedad comercial 82 m² en Sakhu, Tailandia
Propiedad comercial 82 m²
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Área 82 m²
🔻¡Empieza a vender! Presale.🔻El precio más bajo en la entrada🔻 Mi nombre es Leon, hágame su …
$313,071
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Propiedad comercial 52 m² en Sakhu, Tailandia
Propiedad comercial 52 m²
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Área 52 m²
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$198,533
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Propiedad comercial en Karon, Tailandia
Propiedad comercial
Karon, Tailandia
KAT6906 Nuevo Hotel en venta! Se encuentra en una excelente ubicación en la plaza 15 Rai (8…
$7,99M
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TekceTekce
Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
PAT6347 Un acogedor y pequeño complejo hotelero, con 17 habitaciones, donde cada huésped se…
$1,20M
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Propiedad comercial 83 m² en Ban Bang Ku, Tailandia
Propiedad comercial 83 m²
Ban Bang Ku, Tailandia
Área 83 m²
KOH22884 Listado de espacios comercialesEsta plaza comercial es una rara oportunidad para a…
$339,394
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Propiedad comercial 116 m² en Thalang, Tailandia
Propiedad comercial 116 m²
Thalang, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 116 m²
MAI22607 Esta propiedad única ofrece una oportunidad excepcional para aquellos que buscan u…
$485,290
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Propiedad comercial 230 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 230 m²
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 230 m²
RAW3596 ¡El precio comienza desde 14,49 millones de Baht!La arquitectura encantadora del nu…
$438,375
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Propiedad comercial 421 m² en Choeng Thale, Tailandia
Propiedad comercial 421 m²
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 421 m²
BAN22765 Una rara casa multipropósito diseñada para empresarios que quieren el equilibrio p…
$1,21M
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Propiedad comercial 202 m² en Karon, Tailandia
Propiedad comercial 202 m²
Karon, Tailandia
Dormitorios 3
Área 202 m²
KAT7296 Este es un edificio situado en el distrito comercial de Kata. En tres plantas hay:3…
$363,636
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Propiedad comercial 658 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 658 m²
Rawai, Tailandia
Dormitorios 12
Área 658 m²
NAI5244 Hotel de lujo con 12-13 habitaciones de lujo & grandes aparcamientos, jardín, pisci…
$1,97M
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Propiedad comercial en Karon, Tailandia
Propiedad comercial
Karon, Tailandia
Dormitorios 9
KAR6864 Encantador hotel en venta cerca de Karon Beach!ChanoteLicencia del Hotel21 habitaci…
$1,22M
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Propiedad comercial 71 m² en Chalong, Tailandia
Propiedad comercial 71 m²
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Área 71 m²
CHA6333 Descubra una rara oportunidad para poseer un edificio comercial versátil en Chalong…
$140,531
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Propiedad comercial 450 m² en Karon, Tailandia
Propiedad comercial 450 m²
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Área 450 m²
KAR6062 Gran oportunidad de inversión para presentar a sus clientes. Este restaurante está …
$1,33M
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Propiedad comercial 144 m² en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial 144 m²
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
Área 144 m²
PAT6448 Hotel en venta, en el centro de infraestructura desarrollada. A poca distancia se p…
$1,50M
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Propiedad comercial 2 060 m² en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial 2 060 m²
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
Área 2 060 m²
PAT4623 El nuevo hotel de 40 habitaciones situado en la carretera NaNai, cerca de Makro Pat…
$2,27M
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Propiedad comercial 1 334 m² en Ban Nakok, Tailandia
Propiedad comercial 1 334 m²
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 334 m²
CHA22600 Esta residencia completa de 7 pisos en el corazón de Soi Ta-ied ofrece una oportun…
$1,85M
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Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
PAT6849 Edificio comercial en venta!Detalles:El lado opuesto del edificio tiene un espacio …
$708,685
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Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
PAT6176 Este complejo de spa está situado en la zona más famosa de la isla de Phuket - Pato…
$16,59M
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Propiedad comercial 3 200 m² en Ratsada, Tailandia
Propiedad comercial 3 200 m²
Ratsada, Tailandia
Área 3 200 m²
KTH6811 Edificio comercial en venta en el centro de la isla Phuket!3 plantasárea: 3.200 met…
$3,03M
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Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m. en Pa Tong, Tailandia
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 390
Área 30 000 m²
Número de plantas 7
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo…
$96,92M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 150 metr en Ban Bang Thao, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 150 metr
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 256
Número de plantas 5
Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo …
$44,53M
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Propiedad comercial 320 m² en Sakhu, Tailandia
Propiedad comercial 320 m²
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 9
Área 320 m²
NAY6153 Esta maravillosa parcela de 2400 metros cuadrados junto con bungalows y una gran ca…
$1,34M
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Propiedad comercial 1 100 m² en Pa Khlok, Tailandia
Propiedad comercial 1 100 m²
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 9
Área 1 100 m²
TAL7295 Esta es una residencia que tiene:5 villas de tres pisos estacionamiento asegurado d…
$1,30M
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Propiedad comercial 270 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 270 m²
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
RAW22441 Esta hermosa casa de tiendas de tres pisos diseñado ofrece una oportunidad increíb…
$481,493
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Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex. en Rawai, Tailandia
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Tailandia
Área 35 m²
El complejo hotelero Wyndham La Vita Phuket, gestionado por la prestigiosa marca hotelera Wy…
$147,000
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Propiedad comercial 115 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 115 m²
Rawai, Tailandia
Área 115 m²
Espacio abierto para clases de grupo, la posibilidad de organizar vestuarios y zonas de rece…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 62 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 62 m²
Rawai, Tailandia
Área 62 m²
Habitación compacta con un diseño abierto y la posibilidad de organizar un escaparate.Adecua…
Precio en demanda
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Hotel en Provincia de Phuket, Tailandia
Hotel
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 105
Número de plantas 7
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 105 habitaciones, cerca de Central Phuket Floresta, T…
$7,95M
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Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia. en Provincia de Phuket, Tailandia
Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia.
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 266
Número de plantas 9
Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia. El hot…
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. en Karon, Tailandia
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tailandia
Habitaciones 88
Número de plantas 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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