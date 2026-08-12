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Hoteles en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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13 propiedades total found
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m. en Pa Tong, Tailandia
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 390
Área 30 000 m²
Número de plantas 7
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo…
$96,92M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 150 metr en Ban Bang Thao, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 150 metr
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 256
Número de plantas 5
Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo …
$44,53M
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Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex. en Rawai, Tailandia
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Tailandia
Área 35 m²
El complejo hotelero Wyndham La Vita Phuket, gestionado por la prestigiosa marca hotelera Wy…
$147,000
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TekceTekce
Hotel en Provincia de Phuket, Tailandia
Hotel
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 105
Número de plantas 7
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 105 habitaciones, cerca de Central Phuket Floresta, T…
$7,95M
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Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia. en Provincia de Phuket, Tailandia
Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia.
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 266
Número de plantas 9
Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia. El hot…
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. en Karon, Tailandia
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tailandia
Habitaciones 88
Número de plantas 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia en Karon, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia
Karon, Tailandia
Habitaciones 224
Área 976 m²
Número de plantas 3
Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia …
$49,93M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. en Pa Tong, Tailandia
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 119
Número de plantas 6
Hotel de 4 estrellas en venta, 119 habitaciones, cerca de la playa de Patong, provincia de P…
$14,72M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. en Ban Bang Thao, Tailandia
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 50
Número de plantas 5
Hotel de 3 estrellas en venta, 50 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 3…
$11,78M
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Hotel en venta, 98 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, Tailandia en Pa Tong, Tailandia
Hotel en venta, 98 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, Tailandia
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 98
Número de plantas 2
Hotel en venta, tamaño 98 habitaciones, cerca de Patong Beach, provincia de Phuket, a sólo 2…
$41,21M
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Hotel de 5 estrellas en venta, 179 habitaciones, cerca de Kamala Beach, Phuket, Tailandia, a 350 met en Kamala, Tailandia
Hotel de 5 estrellas en venta, 179 habitaciones, cerca de Kamala Beach, Phuket, Tailandia, a 350 met
Kamala, Tailandia
Habitaciones 179
Número de plantas 4
Hotel de 5 estrellas en venta, 179 habitaciones, cerca de Kamala Beach, Phuket, Tailandia, a…
$38,18M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 140 habitaciones, cerca de Kata Beach, Phuket, Tailandia. en Karon, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 140 habitaciones, cerca de Kata Beach, Phuket, Tailandia.
Karon, Tailandia
Habitaciones 140
Número de plantas 4
Hotel de 4 estrellas en venta, 140 habitaciones, cerca de la playa de Kata, Phuket, a 1 km. …
$23,55M
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4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. en Thalang, Tailandia
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Thalang, Tailandia
Habitaciones 75
Número de plantas 3
Hotel de 4 estrellas en venta, 75 habitaciones, cerca del aeropuerto de Phuket, a solo 2 km.…
$9,42M
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Tipos de propiedades en Provincia de Phuket

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