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Locales comerciales en venta en Pa Tong, Tailandia

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7 propiedades total found
Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
PAT6176 Este complejo de spa está situado en la zona más famosa de la isla de Phuket - Pato…
$16,60M
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Propiedad comercial 2 060 m² en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial 2 060 m²
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
Área 2 060 m²
PAT4623 El nuevo hotel de 40 habitaciones situado en la carretera NaNai, cerca de Makro Pat…
$2,30M
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Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
PAT6849 Edificio comercial en venta!Detalles:El lado opuesto del edificio tiene un espacio …
$720 671
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Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
PAT6347 Un acogedor y pequeño complejo hotelero, con 17 habitaciones, donde cada huésped se…
$1,22M
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Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m. en Pa Tong, Tailandia
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 390
Área 30 000 m²
Número de plantas 7
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo…
$96,92M
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Hotel en venta, 98 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, Tailandia en Pa Tong, Tailandia
Hotel en venta, 98 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, Tailandia
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 98
Número de plantas 2
Hotel en venta, tamaño 98 habitaciones, cerca de Patong Beach, provincia de Phuket, a sólo 2…
$41,21M
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TekceTekce
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. en Pa Tong, Tailandia
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 119
Número de plantas 6
Hotel de 4 estrellas en venta, 119 habitaciones, cerca de la playa de Patong, provincia de P…
$14,72M
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